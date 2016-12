TNT Comedy 23:55 bis 00:10 Trickserie Robot Chicken Bon Aquaman USA 2011 16:9 Merken Denkst du allen Ernstes, es sei ein Spaß, ein Zauberer oder eine Hexe zu sein? Die Schöpfer der Serie zeigen uns, wie es in Hogwarts tatsächlich zugehen würde. Und hast du dich jemals gefragt, wieso Winnie Puuh so gerne Honig isst? Und wieso verbringen Donald Ducks Neffen mehr Zeit mit ihrem Onkel als mit ihrer Mutter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robot Chicken