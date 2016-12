TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Elfenterror USA 2011 16:9 Merken Caroline will Max beim Backen helfen - und ruiniert prompt ihren Mixer. Ein neues Küchengerät können sich die beiden jedoch gerade nicht leisten - ganz abgesehen von den Geschenken für das anstehende Weihnachtsfest. Also müssen sich die Mädchen kurzfristig etwas dazuverdienen. Caroline überredet ihre Freundin, gemeinsam mit ihr in einem Kaufhaus als Weihnachtselfe Kinder zu beschenken. Doch selbst Feiertags-Fan Caroline wird der Job bald zu anstrengend ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Katierose Donohue (Mary) Mindy Sterling (Mrs. Stein) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Jean Sagal Drehbuch: Michael Patrick King Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 6