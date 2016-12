TNT Comedy 11:35 bis 12:00 Comedyserie The Millers Das lebende Krippenbild USA 2014 16:9 Merken Weihnachten steht vor der Tür und die Millers haben die ehrenvolle Aufgabe bekommen, das Krippenbild darzustellen, um so Spenden für die Gemeinde zu sammeln. Doch als Reverend Fitzgerald das neugeborene Baby der Muellers sieht, ist er hin und weg. Kurz entschlossen beschließt er, dass nun die Familie Mueller die Heilige Familie darstellen soll. Das macht Carol fuchsteufelswild. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Arnett (Nathan Miller) Margo Martindale (Carol Miller) Beau Bridges (Tom Miller) Jayma Mays (Debbie) J. B. Smoove (Ray) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Austen Earl, Chadd Gindin, Elizabeth Tippet