TNT Comedy 05:40 bis 06:00 Comedyserie The Detour Die Wahrheit USA 2016 16:9 Merken Der Minivan der Familie Parker steckt im Stau. Nate und Robin nutzen die Zeit und schwelgen in gemeinsamen Erinnerungen. Sie erzählen den Kindern, wie sie sich einst kennengelernt haben. Es dauert aber nicht lange, da berichten die beiden so viel und so detailreich aus ihrer Vergangenheit, dass es den Kindern zu viel wird - und das zu Recht! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Jones (Nate) Natalie Zea (Robin) Ashley Gerasimovich (Delilah) Liam Carroll (Jared) Daniella Pineda (Vanessa) Mary Grill (Federal Agent) Mike Benitez (Carlos) Originaltitel: The Detour Regie: Jason Jones Drehbuch: Jason Jones Musik: Rob Kolar