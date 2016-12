Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Das Cottage-Baumhaus USA 2015 Merken Alan und Gwen Gardner leben mit ihrer 12-jährigen Tochter auf einer 12 Hektar großen Farm in Waxhaw, North Carolina. In ferne Länder fliegen die Eheleute nur selten, schließlich müssen sie rund 50 Tiere versorgen - darunter Esel, Pferde und Gänse. Doch in Zukunft kann das Paar auch daheim Urlaub machen, denn Spitzenarchitekt Pete Nelson und seine Truppe zimmern ihren Kunden ein supercooles Baumhaus ins Geäst. Das Freizeit-Domizil mit Wohnzimmer, Küche und Queenzise-Bett ist wie ein englisches Cottage eingerichtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters