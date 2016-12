Sky Krimi 11:25 bis 12:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin HeliCops - Die Mega-Action (Special) D 1999 Stereo Merken Die besten Szenen und Stunts aus 13 Folgen "HeliCops" plus Pilotfilm. Moderiert von Hauptdarsteller und AK1-Pilot "Charly" von Schumann alias Christoph M. Ohrt. Charly führt den Zuschauer durch die besten Action-Szenen und Explosionen der Krimiserie. Zusätzlich gibt es für die Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen der Firma Scanline, die die meisten Spezialeffekte am Computer geschaffen hat. Außerdem: Die HeliCops in der Realität. Eine Reportage über die bayerische Hubschrauberstaffel sowie spektakuläre Helikopter-Bilder und gefährliche Szenen aus aller Welt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly Schumann) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Brigitte Karner (Dr. Claudia Jokostra) Christoph Grunert (Thorwald Fuchs) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Alexander Schuller Drehbuch: Alexander Schuller Kamera: F. J. Kirmayer