Sky Action 11:40 bis 13:15 Thriller Buried - Lebend begraben USA, E, F 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lastwagenfahrer Paul Conroy (Ryan Reynolds) erwacht in einer dunklen Kiste und stellt fest, dass er im Irak entführt und in einem Sarg lebendig begraben wurde. Seine einzige Verbindung zur Außenwelt ist ein Smartphone. Während Paul an den Verhandlungen mit Terroristen, Suchtrupps und seiner Firma verzweifelt, wird die Batterie immer schwächer und der Sauerstoff allmählich knapp. - Gefeierter, klaustrophobischer Thriller mit einem großartigen Darsteller an einem einzigen Drehort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Reynolds (Paul Conroy) Robert Paterson (Dan Brenner) Stephen Tobolowsky (Alan Davenport) Ivana Mino (Pamela Lutti) Erik Palladino (Special Agent Harris) Cade Dundish (Shane Conroy) Warner Loughlin (Maryanne Conroy / Donna Mitchell / Rebecca Browning) Originaltitel: Buried Regie: Rodrigo Cortés Drehbuch: Chris Sparling Kamera: Eduard Grau Musik: Víctor Reyes Altersempfehlung: ab 16