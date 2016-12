MGM 20:15 bis 21:55 Actionfilm Octagon USA 1980 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem Camp im mittelamerikanischen Urwald unterweist der skrupellose Gangster Seikura Terroristen in der Kampfkunst der Ninja. Bei einem seiner blutigen Anschläge wird die Freundin seines Stiefbruders Scott James (Chuck Norris) getötet. Der schwört daraufhin Rache. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern A.J. (Art Hindle) und Aura (Carol Bagdasarian) will er das Terrorcamp ausheben. - Harte Fights im Dschungel mit Martial-Arts-Ass Chuck Norris. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Scott James) Lee van Cleef (McCarn) Karen Carlson (Justine) Art Hindle (A.J.) Carol Bagdasarian (Aura) Tadashi Yamashita (Seikura) Kim Lankford (Nancy) Originaltitel: The Octagon Regie: Eric Karson Drehbuch: Leigh Chapman Kamera: Michel Hugo Musik: Dick Halligan Altersempfehlung: ab 16