Sky 1 17:50 bis 18:15 Comedyserie Parks and Recreation Skandal an Weihnachten USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als Leslie (Amy Poehler) aus Versehen in den Sexskandal um Bill Dexhart hineingerät, taucht sie für einen Tag unter und überlässt dem Rest der Truppe ihre Aufgaben. Alle sind erstaunt, wie viel Leslie an einem Tag erledigt. Obwohl sie die Arbeit untereinander aufteilen, werden sie kaum damit fertig. Leslie wird indes von der Presse nicht in Ruhe gelassen und muss schließlich zu radikalen Mitteln greifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Paul Schneider (Mark Brendanawicz) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Randall Einhorn Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur