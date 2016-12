Sky 1 11:15 bis 12:00 Comedyserie Desperate Housewives Klatsch USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Susan wird allmählich klar, dass sie sich zwischen Ian und Mike entscheiden muss. Gabrielles Verlobungsparty erhält eine überraschende Wendung, als Edie eröffnet, sich mit Carlos zu treffen. Lynette bleibt immer öfter nach Geschäftsschluss in der Pizzeria, um mit Rick zu plaudern und sich von ihrem aufreibenden Familienleben abzulenken. Tom passt das allerdings überhaupt nicht. Unterdessen kursieren in der Nachbarschaft die wildesten Gerüchte über Mrs. McClusky und die Leiche ihres Ehemannes, die in ihrer Tiefkühltruhe gefunden wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Teri Hatcher (Susan Mayer) Nicolette Sheridan (Edie Britt) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Marcia Cross (Bree Hodge) Jason Gedrick (Rick Coletti) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Wendy Stanzler Drehbuch: John Pardee, Marc Cherry, Joey Murphy Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12