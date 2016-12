Motorvision.TV 20:50 bis 21:45 Magazin Top Gear GB 2015 Stereo 16:9 Merken Jeremy Clarkson testet das neue Jaguar F-Type Coupé mit V8 Motor auf dem Top Gear Track. Weil ihm das auf die Dauer zu viel Krawall macht, unternimmt er im wunderbaren Eagle Low Drag GT E-Type Derivat noch eine gediegenere Ausfahrt. Richard führt zum 25. Geburtstag des MX-5 das neu aufgelegte Modell von Mazda im sonnigen Spanien aus. James May bekommt in Englands Rallycross Mekka Lydden Hill von Driftkönig Tanner Foust Fahrstunden im 600 PS VW Rallye Polo R. Der marschiert auf egal welchem Untergrund von Null auf Hundert in unter 2 Sekunden. Gaststar ist diesmal Fury Road Hauptdarsteller Nicholas Hoult. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear