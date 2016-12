Motorvision.TV 17:45 bis 18:15 Magazin Biker Lifestyle 2016 Stereo 16:9 Merken Die European Bike Week gehört zweifelsohne zum festen Bestandteil eines jeden Motorradenthusiasten. Der Film zeigt die Highlights aller Partyzonen rund um den Faaker See und Velden. Wir waren natürlich auch mit coolen Bikes in der wunderschönen Umgebung von Kärnten und Slowenien, unter anderem am Mangart und auf dem Nassfeldpass unterwegs. Wir zeigen die neuesten Customtrends auf den Bikeshows und natürlich spektakuläre Luftaufnahmen von unserer Drohne. Bei den Partys vor den großen Bühnen ist die Kamera natürlich mittendrin. Highlight ist wie jedes Jahr die große Parade am Samstag nach Villach und um den Ossiacher See mit bis zu 20.000 Bikes In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle