Motorvision.TV 08:35 bis 09:00 Motorsport On Tour Night of the Jumps D 2011 Stereo 16:9 Merken Miriam Höller besucht für Motorvision TV heiße Events und coole Challenges der Motorwelt. In der ersten Episode berichtet sie von der "Night of the Jumps" in der Münchner Olympiahalle. Das Event ist Teil der Night of the Jumps Tour, der offiziellen FIM-WM im Motocross. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: On Tour