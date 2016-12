Motorvision.TV 05:10 bis 06:05 Motorsport Monster Jam FS1 Championship Series More Series Recap USA 2016 Stereo 16:9 Merken Neben der FS1 Championship Series wird 2016 auch die Monster Jam featuring the AMSOIL Series ausgetragen, die in eine Tour für die Ost- und Westküste unterteilt ist. In dieser Folge zeigt MOTORVISION TV die Highlights der beiden Touren inklusive den finalen Events in Reno, Nevada und Grand Rapids, Michigan. Dort entscheidet sich, welche Trucks ein Tickets für die Monster Jam World Finals erhalten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Monster Jam FS1 Championship Series