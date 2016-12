Heimatkanal 11:30 bis 12:00 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Die goldene Gams D 1978 Stereo Merken Ein Türke war an einer Messerstecherei beteiligt. Die Spur führt zur zwielichtigen Gaststätte "Zur Goldenen Gams". Fröschl frohlockt: Heribert Flickinger, dem er in einem anderen Fall nichts nachweisen konnte, ist dort als Kellner beschäftigt und muss etwas mit der Sache zu tun haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Wolf Ackva (Steiner) Karl Obermayr (Alois Sämmer) Herbert Fux (Ferdi Holzner) Diether Krebs (Heribert Flickinger) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Eberhard Hauff