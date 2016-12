Heimatkanal 08:25 bis 09:55 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Schach der Eva D 1988 Stereo Merken Heute im Theaterstadl: Der Autor Hans möchte sein neues Theaterstück über seinen Freund, den Professor Kernlinger, schreiben. Dieser verbringt seine Freizeit auf einer Almhütte und wird dort immer mehr zum Frauenfeind. Diese Frauenfeindschaft geht schon so weit, dass er Angst hat, sein Neffe könnte in die Fänge einer Frau geraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Steiner (Hampl) Rudi Decker (Franzl) Edmund Bierling (Prof. Kernlinger) Anton Feichtner (Dr. Oswald) Heinz Schulan (Hans Richter) Gerda Steiner-Schönberger (Hilde Frank) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred Anders Drehbuch: Julius Pohl Kamera: Werner Sailer