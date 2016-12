Heimatkanal 05:50 bis 06:35 Serien Jakob und Adele Eine persönliche Angelegenheit / Das Geburtstagsständchen / Eine kleine Tragödie D 1985 Stereo Merken 'Eine persönliche Angelegenheit': Adele macht sich Sorgen um ihre Enkelin, die sich in einen verheirateten Mann verliebt hat. Sie und Jakob beschließen, sich diesen Herrn näher anzusehen. - 'Das Geburtstagsständchen': Jakob lädt Adele aus Anlass ihres Geburtstages zum Essen ein. In dem Restaurant malträtiert ein Stehgeiger sein Instrument, was Jakob auf die Palme bringt. - 'Eine kleine Tragödie': Bei Jakob klingelt das Telefon. Am anderen Ende der Leitung kündigt eine junge Frau an, in den Freitod zu gehen, falls sich ihr Freund nicht bei ihr melde. Adele ist darüber sehr besorgt und die beiden beschließen, die Frau zu suchen und von ihrem Vorhaben abzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carl-Heinz Schroth (Jakob Biedermann) Brigitte Horney (Adele Schliemann) Matthias Ponnier (Herr Heinemann) Peer Schmidt (Hugo der Geigenspieler) Almut Eggert (Lisbeth Kellner) Originaltitel: Jakob und Adele Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Reinecker