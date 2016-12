RTL Crime 17:15 bis 18:00 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Verstörende Träume Verstörende Träume USA 1995-2005 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 30: Die neunjährige Cyndi möchte zusammen mit ihrer Mutter am Abend des vierten Juli die Feiertagsparade sehen, doch nachdem sie am Nachmittag auf dem Weg zu einer Freundin war, wurde sie nicht mehr gesehen. Am Abend ruft ihre Mutter Rhonda Hebison die Polizei, um ihre Tochter als vermisst zu melden. Da sie bei dem Telefonat ungewöhnlich ruhig ist und es bei ihrem Verhör einige Unstimmigkeiten gibt, wird Rhonda verdächtigt, selbst etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun zu haben. Viele Helfer aus der Nachbarschaft beteiligen sich an der Suche nach Cyndi, können diese aber nicht finden. Nach zwei Wochen meldet sich eine Hellseherin, die den Fundort von Cyndis Leiche bestimmen kann In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12