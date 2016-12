RTL Crime 11:45 bis 12:35 Krimiserie Cagney & Lacey Traum und Wirklichkeit USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 12: In letzter Zeit häufen sich in einem Stadtteil von New York vorsätzlich gelegte Brände. Cagney und Lacey befragen die ansässigen Geschäftsleute. Dabei lernen sie auch den alteingesessenen Textilfabrikanten Seymour kennen, der mehr zu wissen scheint, als er sagen will. Der Verdacht fällt auf eine Speditionsfirma, doch Lieutenant Samuels will einem Überwachungsteam für den Spediteur erst zustimmen, wenn Seymour mit der Polizei zusammenarbeitet. Privat scheint sich bei Mary Beth alles zum Besten zu wenden. Harvey hat einen neuen Job bekommen, was den Traum vom eigenen Haus in greifbare Nähe rücken läßt. Doch Harvey ist schon bald unzufrieden mit seiner Schreibtischarbeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Det. Mary Beth Lacey) Sharon Gless (Det. Sgt. Christine Cagney) Al Waxman (Lt. Bert Samuels) Carl Lumbly (Det. Mark Petrie) Martin Kove (Det. Victor Isbecki) Sidney Clute (Det. Paul La Guardia) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Sharon Miller Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Harvey Brenner, Harvey Brenner, Steve Brown Kamera: Edward R. Plante Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12