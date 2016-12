RTL Crime 08:50 bis 09:30 Krimiserie CSI: Vegas Castor und Pollux CDN, USA 2014 Stereo 16:9 Merken 15. Staffel, Folge 1: Julie trifft einen ehemaligen Kollegen, der wie sie an der Suche nach dem "Gig Harbor"-Killer beteiligt war. Der Täter sitzt inzwischen im Todestrakt, doch der Tatort eines weiteren Mordes Mord belegt, dass der Killer weiter in Freiheit sein muss. Die Ermittlungen verlaufen dramatisch, bis Julie schließlich in ihrem Auto auf einer Bombe festsitzt und D.B. Russell sich zwischen dem Leben seiner Kollegen und der Freiheit für den Mörder entscheiden muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Elisabeth Shue (Julie Finlay) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Alec Smight Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Christopher Barbour, Don McGill Kamera: Christian Sebaldt Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 16