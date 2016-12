RTL Crime 05:45 bis 06:30 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Grausame Bedrohung Grausame Bedrohung USA 1995-2005 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 29: Julie Ann Braun war eine sehr zuverlässige Frau und ging immer pünktlich zur Arbeit. Als sie eines Morgens nicht bei der Arbeit erscheint, fährt Julies Mutter zu ihrer Wohnung, um nachzusehen, was mit Julie ist. Dort findet sie Julie tot auf dem Boden liegen. Julie wurde mit 37 Messerstichen ermordet. Da es jedoch keinerlei Anzeichen auf ein gewaltsames Eindringen gibt, geht die Polizei davon aus, dass Julie ihren Mörder gekannt haben muss. In der Nachbarschaft ist nur kurz vor Julies Mord ein bereits vorbestrafter Mann eingezogen und dieser scheint plötzlich nicht mehr auffindbar zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 16