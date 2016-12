Discovery Channel 02:20 bis 03:05 Dokumentation Wird schon schiefgehen! USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Seltenerdmagnet, der über supraleitendem Metalloxid schwebt: Was nach komplizierter Physik klingt, kann in der Praxis sehr viel Spaß machen. Zum Beispiel, wenn Modellautos wie von Zauberhand über eine Rennstrecke fliegen. Grant Reynolds und Kevin Moore konstruieren in dieser Folge eine ultracoole Schwebebahn. Was man dazu braucht? Ganz einfach: jede Menge Magneten und minus 196 Grad kalten Flüssigstickstoff. Denn die meisten chemischen Elemente verwandeln sich erst bei extrem niedrigen Temperaturen in Supraleiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What Could Possibly Go Wrong?

