Discovery Channel 23:20 bis 00:05 Dokumentation Shark Island IRL 2015 Stereo 16:9 Merken La Réunion im Indischen Ozean: Die zu Frankreich gehörende Tropeninsel ist bekannt für ihre Traumstrände, wilde Vulkanlandschaften und ihr einzigartiges kreolisches Flair. Doch die Idylle im Paradies wird von blutigen Ereignissen überschattet! In nur vier Jahren gab es 17 Haiangriffe gegen Menschen - sieben davon endeten tödlich. Das jüngste Opfer ist gerade einmal 13 Jahre alt. Elio Canestri war ein leidenschaftlicher Surfer und überlebte die Attacke nicht. Während in der Bevölkerung die Bereitschaft wächst, das Problem mit den Haien auf gewaltsame Weise in den Griff zu bekommen, suchen Wissenschaftler verzweifelt nach Antworten: Warum nehmen die Angriffe zu? Welche Haiarten sind ... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Shark Island Altersempfehlung: ab 12