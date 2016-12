Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Sexuelle Anziehungskraft USA 2013 Stereo 16:9 Merken Bekommen Kellnerinnen mit großer Oberweite mehr Trinkgeld? Und welchen Einfluss hat der angeborene Fortpflanzungstrieb auf die kognitiven Fähigkeiten des starken Geschlechts? Sprich: Beeinträchtigt der Anblick einer attraktiven Frau mitunter das männliche Denkvermögen, wie manche Studien behaupten? Die "Wissensjäger" befassen sich dieses Mal mit sexueller Anziehungskraft. Wer wissen möchte, ob Frauen tatsächlich auf Typen mit Schnurrbart stehen und welche Düfte unsere Fantasie anregen, sollte diese Folge auf keinen Fall verpassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Grant Imahara (Himself - Host) Kari Byron (Herself - Host) Tory Belleci (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Originaltitel: MythBusters Regie: Steve Christiansen, Lauren Gray Williams Drehbuch: Chris Williams Musik: Neil Sutherland