Discovery Channel 08:40 bis 09:30 Dokumentation Verrückt nach Tornados Auf Kollisionskurs USA 2011 Stereo 16:9 Die Tornado-Saison 2011 zählt zu den folgenschwersten Naturkatastrophen in der Geschichte der USA. Zwischen dem 25. und 28. April wüteten in 21 Bundesstaaten über 350 Tornados und richteten dabei Schäden in Milliardenhöhe an. Allein während dieser Sturm-Serie wurden über 300 Menschen getötet. Tausende verloren ihr Zuhause. Besonders verheerend war die Zerstörung im County Tuscaloosa in Alabama: Die dramatischen Bilder gingen um die Welt. Ausgerüstet mit gepanzerten Spezialfahrzeugen und Hightech-Messinstrumenten trotzten einige Sturmjäger der Gefahr und riskierten im Dienste der Wissenschaft ihr eigenes Leben. Meteorologe Reed Timmer, IMAX-Kameramann Sean Casey und Tim Samaras Originaltitel: Storm Chasers