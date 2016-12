Discovery Channel 05:45 bis 06:30 Dokusoap Ausgesetzt in der Wildnis Die sibirische Tundra 2 USA 2006 Stereo 16:9 Merken Bear Grylls hat im zweiten Teil seines Sibirien-Abenteuers einen anstrengenden und gefährlichen Weg vor sich: Im verschneiten Sajan-Gebirge versperren dem Briten immer wieder steile Gebirgszüge und reißende Flüsse den Weg. Hier sind Bears Kletterkünste gefragt. Wie kostbar Nahrungsmittel und Rohstoffe in dieser extremen Region der Erde sind, lernt der Outdoor-Profi anschließend bei den Tuwa. Der wertvollste Schatz des Nomaden-Volkes sind ihre Haustiere, die fast ihre gesamte Versorgung sicherstellen. Die Tuwa nutzen nicht nur das Fleisch und Fell ihrer Yaks, sondern auch deren Blut, Innereien und Knochen. Selbst die Exkremente der Tibetischen Rinder sind als Brennstoff unverzichtbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man Vs. Wild Altersempfehlung: ab 6