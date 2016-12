Sky Bundesliga 03:00 bis 05:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Karlsruher SC - Eintracht Braunschweig, 17. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Ein 0:0 darf man auch mal feiern. Vor allem, wenn man wie Karlsruhe vier der letzten fünf Partien verloren hat. "Die Mannschaft hat Leidenschaft und Kampfbereitschaft gezeigt", analysierte Interimstrainer Lukas Kwasniok die Nullnummer bei Dynamo Dresden, "ich wollte, dass die Jungs mit Krämpfen in den Bus steigen. Das habe ich erreicht." Mit 13 Punkten bleibt der KSC auf dem Relegationsrang und "muss gegen Braunschweig nachlegen", fordert Kwasniok. Zurück auf dem Platz an der Sonne sind nach dem 3:2 gegen Bielefeld die niedersächsischen "Löwen". Matchwinner war mit einem Doppelpack Goalgetter Domi Kumbela. "Jetzt wollen wir oben bleiben", so der 32-jährige In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

