Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern, 17. Spieltag. Hinten die Null und vorne ein überragender Guido Burgstaller, der einmal als eiskalter Vollstrecker, einmal als genialer Vorbereiter glänzte und fertig war ein 2:0 in Düsseldorf. "Wir haben hart gearbeitet und etwas dafür zurückbekommen", sagte der 27-jährige Burgstaller, "und ich freue mich, dass ich mit meinem Tor der Mannschaft helfen konnte." Hilflos in der Offensive präsentierte sich wieder einmal Kaiserslautern und kam gegen den Vorletzten Aue nicht über ein 0:0 hinaus. Das dritte Match in Serie ohne Torerfolg. "Wir stecken unten in der Tabelle fest, das nervt", klagte Trainer Tayfun Korkut, "solche Spiele müssen wir gewinnen, nur dann entwickeln wir uns we