"Dieser Sieg war überlebenswichtig", strahlte Pauli-Trainer Ewald Lienen nach dem 2:0 in Fürth. Dank des ersten Dreiers seit dem 10. September (2:1 gegen Bielefeld) keimt beim Schlusslicht wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt auf. "Gegen Kaiserslautern war ein Funken da, jetzt haben wir ihn gegen Fürth entfacht", sagte Torwart Philipp Heerwagen. Bei vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer könnte mit einem Erfolg gegen Bochum ein kleines Feuer aus dem Funken werden. Wenig Funken versprühte Bochum gegen 1860 München. Aber es reichte für ein 1:0. Dabei überzeugte der 18-jährige Maxim Leitsch, der sein Profidebüt gab.