Als hätte er Flügel - Red-Bull-Pilot Max Verstappen flog beim GP von Spanien zum Sieg. Mit 18 Jahren und 228 Tagen pulverisierte er den bisherigen Rekord von Sebastian Vettel. Der viermalige Weltmeister gewann 2008 in Monza mit 21 Jahren, zwei Monaten und elf Tagen. Der "fliegende Holländer" Verstappen profitierte bei seinem Triumph vom Start-Crash der Mercedes-Piloten. Lewis Hamilton beförderte seinen Team-Rivalen Nico Rosberg bei einem Überholmanöver ins Kiesbett. "Die Tür war offen", sagte der Brite, "ich sah eine Lücke und habe versucht, zu überholen." Das sah der WM-Führende Rosberg anders: "Lewis kommt von hinten, ich mache die Tür zu, um meine Position z.