Sky Nostalgie 20:15 bis 21:40 Western Die Todesschlucht von Laramie USA 1956 SW 20 40 60 80 100 Bankräuber John Banner (Dale Robertson) ist mit ein paar Mitreisenden in einer Postkutsche unterwegs. Plötzlich werden sie von Indianern überfallen. Die Insassen retten sich in einen Graben. Sie versuchen vergeblich einen Durchbruch. Nach tagelangen Kämpfen sind von den Reisenden nur noch John Banner und Amy Clarke (Linda Darnell) übrig. Ihre Lage scheint hoffnungslos. - Zu Unrecht etwas in Vergessenheit geratener Western aus den legendären Republic-Studios. Schauspieler: Linda Darnell (Amy Clarke) Dale Robertson (John Banner) John Lund (Carter Hamilton) Ward Bond (Senator Blakely) Regis Toomey (Minstrel) Skip Homeier (Frank Banner) Irving Bacon (Tully Morgan) Originaltitel: Dakota Incident Regie: Lewis R. Foster Drehbuch: Frederic Louis Fox Kamera: Ernest Haller Musik: R. Dale Butts Altersempfehlung: ab 12