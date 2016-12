Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Waldo, der Tolpatsch USA 1964 Merken Hoss bewahrt Pechvogel Waldo vor dem Selbstmord und nimmt ihn mit auf die Ponderosa. Er will ihm beweisen, daß das Leben einen Sinn hat. Da tauchen plötzlich drei Fremde auf, die hinter Waldo her sind. Welches Geheimnis hütet Waldo? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) George Kennedy (Waldo Watson) Bill Catching (Pitts) Richard Devon (Weaver) Originaltitel: Bonanza Regie: Christian Nyby Drehbuch: David Dortort, Rod Peterson Kamera: William P. Whitley Musik: David Rose