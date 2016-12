Junior 17:55 bis 18:20 Trickserie Alice im Wunderland Wo sind die Taubeneier J, D 1983 Stereo Merken lice kann es einfach nicht fassen: Sie muss dem weißen Kaninchen mit der großen Uhr folgen und landet prompt im Wunderland. Auf ihrer Reise durch diese fröhlich-bunte, aber auch sehr eigenartige Welt begegnet sie einer gestiefelten Raupe, einem verrückten Hutmacher und ist zu Gast bei einer Nichtgeburtstags-Party. Einer hinterlistigen Tigerkatze hat es das Mädchen schließlich zu verdanken, dass sie den Zorn der Herzkönigin auf sich zieht. So etwas kann eigentlich nur im Traum passieren - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fushigi no Kuni no Alice Regie: Taku Sugiyama Drehbuch: Marty Murphy Musik: Christian Bruhn