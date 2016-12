Junior 14:50 bis 15:15 Trickserie Enyo - Auf der Suche nach dem Tal des Lebens Folge: 26 Das Tal des Lebens D, B, DK, AUS 2008-2010 Stereo 16:9 Merken Der Nomadenstamm der Doodjies ist am Ende seiner Kräfte. Angesichts einer unüberwindlichen Felswand, die sich vor den Doodjies auftürmt, scheint jede Hoffnung verloren. Nur Enyo, der neue Schamane des Stammes, der sich verantwortlich fühlt für die bislang ergebnislose Suche nach dem letzten Paradies auf dem sterbenden Planeten, will nicht aufgeben. Todesmutig bezwingt er den senkrechten Felsen und erreicht so auf dessen Kuppe eine bis zum Horizont reichende, undurchsichtige Blase, die ganz offensichtlich etwas Kostbares, das unter ihr verborgen liegt, schützt. Es ist das Tal des Lebens! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Legend of Enyo Regie: Mark Sonntag, Kevin Wotton Drehbuch: David Witt, Anthony Morris, Philip Dalkin Musik: Russell Thornton Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV D'Artagnans Tochter

Abenteuerfilm

ARTE 14:00 bis 16:05

Seit 60 Min. Stargate

SciFi-Serie

Tele 5 14:16 bis 15:16

Seit 44 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 14:30 bis 15:15

Seit 30 Min. Universum

Dokumentation

3sat 14:40 bis 15:25

Seit 20 Min.