Junior 11:50 bis 12:15 Kinderserie Die Hoobs Auf Entdeckungsreise GB, AUS 2000 Stereo Merken Tula möchte die Gegend ums Hoob-Mobil herum erkunden und dazu auf Entdeckungsreise gehen. Deswegen überlegen sich die Hoobs, was sie dafür wohl alles braucht. Sie entdecken die Landkarte, den Proviant, die Wanderstiefel und den Schlafsack, aber als Tula das alles tragen soll, schafft sie es natürlich nicht. Zum Glück haben die Tiddlypeeps wieder einmal die Lösung: Sie geben Tula einen Rucksack. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Hoobs Regie: Iain McLean Drehbuch: Steven Kynman Musik: Ken Bolam, Ed Welch