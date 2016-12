Goldstar TV 23:00 bis 00:00 Magazin Schlager & Co - Extra: Spider Murphy Gang Spider Murphy Gang D 2016 Stereo 16:9 Merken 40 Jahre Rock'n'Roll! Das muss gefeiert werden - und zwar am 28. Oktober 2017 in der Münchner Olympiahalle. Das ist zwar noch einige Zeit hin, aber schon jetzt verraten Günther Sigl und Barny Murphy von der Spider Murphy Gang, was die Fans der bayerischen Kultband ('Skandal im Sperrbezirk', 'Schickeria', 'Sommer in der Stadt') erwartet. Darüber hinaus sprechen die Vollblutmusiker mit GoldStar TV-Moderatorin Sonja Weissensteiner über ihr Jubiläumsalbum, das neben taufrischen Songs auch alle großen Hits in neuen Versionen enthält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Spider Murphy Gang, Die Seer, Dominik Ofner, Die Band, Nik P, Seiler, Speer Originaltitel: Schlager & Co - Extra