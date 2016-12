Bibel TV 20:15 bis 21:05 Familienserie Ein Engel auf Erden Schöne Zukunft USA 1989 Merken Der verstorbene Jonathan Smith bekommt den himmlischen Auftrag, in Not geratenen Menschen zu helfen. Seine erste Mission führt ihn in ein Altersheim, in dem die Bewohner ein klägliches Dasein unter einer lieblosen Leitung fristen. Während die Angestellte Leslie von dem neuen Gärtner begeistert ist, kann ihr Bruder Mark, ein ehemaliger Polizist, nichts mit dem seltsamen Fremden anfangen. Doch die beiden raufen sich zusammen, und fortan begleitet Mark den Engel Jonathan bei seinen Reisen quer durch die USA. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michael Landon (Jonathan Smith) Victor French (Mark Gordon) Josh Clark (Tom Kifer) John Finnegan (Ronald Hays) Mark Roberts (The President) Barbara Brownell (Barbara Hays (age 35)) John Howard Swain (Gordon Hays) Originaltitel: Highway to Heaven Regie: Michael Landon Drehbuch: Michael Landon Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose Altersempfehlung: ab 12