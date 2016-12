History 02:55 bis 03:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Die Götter der Wikinger USA 2013 Stereo 16:9 Merken Sie waren mächtige Krieger, die in glühenden Wagen durch den Himmel preschten und mit magischen Waffen kämpften: Odin, Frey und Thor. Die nordischen Götter, die von den Wikingern verehrt wurden, waren furchteinflößend und geheimnisvoll, aber waren sie wirklich göttliche Wesen oder gibt es vielleicht eine Verbindung zu Außerirdischen? Die Wikinger gehörten zu den technologisch am weitesten entwickelten Völkern ihrer Zeit, sie reisten über die Ozeane nach Afrika und sogar Nordamerika. Möglicherweise verdankten sie diese Errungenschaften Wesen von einem anderen Planeten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Childress (Himself) Robert Clotworthy (Himself - Narrator) Philip Coppens (Himself) Michael Dennin (Himself) William Henry (Himself) Jason Martell (Himself) Scott A. Mellor (Himself - University of Wisconsin-Madison) Originaltitel: Ancient Aliens Drehbuch: Kaylan Eggert, John Coll Metcalfe

