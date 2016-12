History 11:45 bis 12:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Erfolgversprechend USA 2014 Stereo 16:9 Merken Rick sieht sich eine Erstausgabe aus dem 19. Jahrhundert über die Underground Railroad an, ein informelles Netzwerk zur Befreiung von Sklaven. Das Buch enthält Berichte von Sklaven, die entkommen konnten, und bildet damit ein seltenes Stück Geschichte ab. Dann bringt jemand einen Satz Baseballkarten ins Pfandhaus, die nur während der Operation "Desert Shield" an die Truppen herausgegeben wurden. Chumlee versucht, selbst auf eine Idee für Sammelkarten zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12