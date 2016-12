History 08:25 bis 09:20 Dokumentation Weltenbrand Der Sündenfall D 2012 Stereo 16:9 Merken Kaum jemand dachte an den Ausbruch eines großen Krieges, als die Welt am 28. Juni 1914 von der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajewo erfuhr. Doch als vier Wochen nach dem Attentat Österreich-Ungarn Serbien den Krieg erklärte, löste es damit eine Kettenreaktion aus, an deren Ende ganz Europa und die Welt brannten. Für die Dokumentar-Reihe "Weltenbrand" recherchierten Autoren-Teams weltweit in Archiven. Spezialisten restaurierten historische Filmsequenzen und kolorierten sie aufwendig per Hand - mit verblüffendem Ergebnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weltenbrand