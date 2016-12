Classica 02:45 bis 03:15 Musik Burkard Schliessmann spielt Liszt D 2004 Stereo 16:9 Merken Franz Liszt (1811-1886): Klavier-Transkriptionen von Schubert-Liedern. Die Forelle - Auf dem Wasser zu singen - Horch, horch! Die Lerch' im Ätherblau! - Leise flehen meine Lieder - Aufenthalt - Der Erlkönig. Burkard Schliessmann (Klavier), aufgenommen im Mendelssohn-Saal der Historischen Stadthalle am Johannisberg in Wuppertal. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Burkard Schliessmann Originaltitel: Burkard Schliessmann Spielt Liszt Musik: Franz Liszt

