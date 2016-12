Classica 23:50 bis 01:20 Musik Hollywood in Vienna - A Tribute to James Horner A 2013 Stereo 16:9 Merken "Titanic", "Braveheart", "Avatar", "Legends of the Fall", "A Beautiful Mind" - diese und viele weitere Hits der Filmmusik verwandeln das Wiener Konzerthaus in einen akustischen Filmsaal, in dem unter dem Motto "On to New Worlds" die besten Klänge Hollywoods präsentiert werden. Stargast und zweifacher Oscar-Preisträger James Horner, Komponist von Hits wie "My Heart Will Go On" (Titanic), Dirigent David Newman und das ORF-Radio-Sinfonieorchester Wien sorgen für einen unvergesslichen, atemberaubenden Abend. Solisten: Ildikó Raimondi, Deborah Cox, Jeremy Schonfeld; Chor: Neue Wiener Stimmen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Ildikó Raimondi, Deborah Cox, Jeremy Schonfeld Originaltitel: Hollywood in Vienna - A Tribute to James Horner Musik: James Horner, Jerry Goldsmith, Michael Giacchino