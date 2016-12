Classica 20:15 bis 23:00 Oper Massenet, Werther F, D 2010 Stereo 16:9 Merken Aus der Opéra national de Paris - Opéra Bastille: "Werther" von Jules Massenet (1842-1912). Musikalische Leitung: Michel Plasson - Inszenierung: Benoît Jacquot. Mit Jonas Kaufmann (Werther), Sophie Koch (Charlotte), Ludovic Tézier (Albert), Anne-Catherine Gillet (Sophie), Alain Vernhes (Le Bailli). "Werther" basiert auf Goethes Briefroman "Die Leiden des jungen Werthers": Der schwärmerische Titelheld verliebt sich in Charlotte, die Tochter des Amtmanns. Doch Charlotte ist schon an Albert vergeben, und so bleibt für Werther als Ausweg nur noch der Selbstmord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonas Kaufmann (Werther) Ludovic Tézier (Albert) Alain Vernhes (Le Bailli) Andreas Jäggi (Schmidt) Sophie Koch (Charlotte) Anne-Catherine Gillet (Sophie) Christian Tréguier (Johann) Originaltitel: Werther Drehbuch: Edouard Blau, Paul Milliet, Georges Hartmann, Johann Wolfgang Goethe Musik: Jules Massenet Altersempfehlung: ab 12