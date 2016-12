Classica 05:35 bis 06:00 Musik Beethoven, Egmont-Ouvertüre op. 84 D 1981 Stereo 16:9 Merken Als Leonard Bernstein mit den Wiener Philharmonikern Ludwig van Beethovens Sinfonien aufnahm, betrachtete er diese Aufnahmen als persönliches Bekenntnis, als "Vermächtnis meines Glaubens und meiner tiefempfundenen Beziehung zu diesem größten aller Komponisten". Bernsteins Konzerte waren eines der wichtigsten musikalischen Ereignisse in Wien und wurden von Publikum und Kritik mit ungeteiltem Beifall aufgenommen: "Persönlicher, geschlossener, mitreißender kann ein Musiker nicht für einen Musiker eintreten, als Bernstein es für Beethoven tut", hieß es in der "Presse". Diese Aufnahme entstand im November 1981 im Wiener Musikvereinssaal. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Beethoven: Egmont-Ouvertüre op. 84 Kamera: Yngve Mansvik Musik: Ludwig van Beethoven