13th Street 11:25 bis 12:15 Krimiserie Criminal Minds Der Weg der Rose USA 2009 Stereo 16:9 Kurz nachdem Hotchs (Thomas Gibson) Frau Haley (Meredith Monroe) beerdigt wurde, werden die Profiler nach Nashville beordert. Vermögende Frauen in den Dreißigern sind in den Fokus eines Serienmörders geraten. Hotch, der aufgrund seiner familiären Situation nicht mitgereist ist, wird die vorzeitige Pensionierung vorgeschlagen. Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Charles Haid Drehbuch: Rick Dunkle Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16