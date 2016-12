13th Street 05:35 bis 06:05 Filme Richard & Gilbert D 2014 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Ermittler Richard und Gilbert werden in ein Dorf geschickt, in dem grausame Morde geschehen. Die Opfer scheinen wie von einem wilden Tier zerfleischt, doch außer Hufabdrücken können die beiden keine Hinweise auf den Täter finden. Während Richard besessen davon ist, die Morde einem jungen Mann aus dem Dorf nachzuweisen, beschäftigt Gilbert zunehmend ein anderer Gedanke. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Richard & Gilbert Regie: David Sarno Altersempfehlung: ab 16