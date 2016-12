Zee.One 20:15 bis 22:50 Drama Der Weg einer Frau IND 2007 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Geschwisterliebe geht bis in den Tod - oder? Wenn eine Schwester einem anständigen Beruf nachgeht, während die andere sich prostituiert, sind Spannungen vorprogrammiert. Dies wird natürlich nicht besser, wenn sich das Schwesterpaar in ein Bruderpaar verliebt, und alles vor den Eltern geheim bleiben muss. Badti und Chutki sind die Töchter von Sahay und Sabitri. Sie leben gemeinsam am Ufer des Ganges. Sie sind glücklich, obwohl die Familie relativ arm ist. Doch ihre Existenz ist bedroht, denn das Haus, in dem sie wohnen, gehört Sahays griesgrämigem Bruder der jeden Tag droht, die Familie vor die Türe zu setzen. Als alle finanziellen Hoffnungen sich in Luft auflösen, beschließt Badki, nach Mumbai zu ziehen, um dort eine Arbeit zu suchen. Da sie keine Ausbildung hat, bleibt sie erfolglos - bis ein Manager ihr einen Job verspricht, wenn sie mit ihm schläft. Die verzweifelte Badki willigt ein, doch er zieht sein Angebot nach dem Sex zurück. Da sie nun eine gefallene Frau ist, krempelt Badki ihr Leben um: Sie nennt sich Natasha und arbeitet als Luxuscallgirl. Ihrer Familie sagt sie nichts davon. Sie sagt, sie ist eine Eventmanagerin und sendet ihrer Familie Geld für die Medikamente ihres Vaters. Um die Familie zu Hause vor einem Ausschluss aus der Gesellschaft zu bewahren, verbirgt Badki ihr Geheimnis. Bald schon häuft sie Reichtum an und verkehrt in den besten Kreisen. Nachdem Chutki ihre Ausbildung beendet hat erscheint sie unangekündigt in Mumbai, um bei Badki zu leben. Die jüngere Schwester bekommt einen Job bei der Agentur "Matrix Anzeigen" und verliebt sich in ihren Chef, Vivaan. Badki verliebt sich währenddessen in den Anwalt Rohan. Aber sie verlässt ihn aus Angst davor, dass er angewidert von ihrem Beruf ist. Chukti entdeckt zufällig, was Badki tut, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die beiden Schwestern reisen für Chutkis Hochzeit zurück nach Benares. Dort trifft Badki wieder auf Rohan. Er gesteht ihr, dass er Vivaans Bruder ist. Die alten Gefühle zwischen den beiden tauchen wieder auf und schließlich bittet Rohan seine geliebte Badki, ihn zu heiraten. Aber Badki weigert sich, denn sie denkt, dass Rohan sie nie akzeptieren würde, nachdem er ihren Beruf herausfände. Chutki überzeugt Badki noch einmal, über ihr Glück und den Antrag von Rohan nachzudenken. Während des Gesprächs realisieren die Eltern und Chutki, was Badki alles für die Familie getan und aufgegeben hat. Badki offenbart Rohan ihren Beruf, und er eröffnet ihr, dass er schon bereits Bescheid wusste. Er wusste von dem Moment an, als er sie mit einem Kunden in Zürich traf, dass sie ein Call Girl ist. Wird das Doppelglück zweier Schwestern mit zwei Brüdern trotz dieser dramatischen Momente am Ende perfekt? Sehen Sie selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abhishek Bachchan (Rohan Verma) Rani Mukherjee (Vibhavari Sahay (as Rani Mukherji)) Konkona Sen Sharma (Subhavari Sahay) Jaya Bhaduri (Savitri) Kunal Kapoor (Vivaan Varma) Anupam Kher (Shivshankar Sahay) Hema Malini (Dulariya) Originaltitel: Laaga Chunari Mein Daag: Journey of a Woman Regie: Pradeep Sarkar Drehbuch: Pradeep Sarkar Kamera: Sushil Rajpal Musik: Shantanu Moitra Altersempfehlung: ab 6