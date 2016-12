AXN 11:45 bis 12:35 Actionserie Sea Patrol Captain Kate AUS 2008 16:9 Merken Die Crew der Hammersley leistet Aufbauhilfe auf den Samaru-Inseln, als plötzlich eine Mörsergranate einschlägt. Mike erhält Order, die Verletzen auf der Insel Tampu abzusetzen, als Jim um ein Schlauchboot für seine SAS-Einheit bittet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirsty Lee Allan (Chef Rebecca 'Bomber' Brown) John Batchelor (Chief Petty Officer Andy 'Charge' Thorpe) Saskia Burmeister (Lieutenant Nikki Caetano) Matthew Holmes (Chief Petty Officer Chris 'Swain' Blake) David Lyons (Leading Seaman Josh 'ET' Holiday) Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) Jay Ryan (Able Seaman Billy 'Spider' Webb) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Ian Barry Drehbuch: Jeff Truman, Di McElroy, Hal McElroy Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12