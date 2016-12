AXN 08:30 bis 09:25 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Casino GB 2011 16:9 Merken Das erste Casino der Wendell-Gruppe eröffnet in Großbritannien. Albert und Mickey machen sich direkt zu einer Stippvisite auf. Der Clan der Wendell-Familie betreibt seit vielen Generationen Casinos und ist vor allem für sein striktes Vorgehen bekannt, wenn es um Betrüger geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Glenister (Ash Morgan) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) Michael Brandon (Marcus Wendell) Originaltitel: Hustle Regie: Roger Goldby Drehbuch: James Payne Altersempfehlung: ab 16