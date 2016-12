National Geographic Wildlife 23:30 bis 00:15 Dokumentation Im Labyrinth der Krokodile SA 2011 2016-12-31 23:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Reptilienforscher Vince Shacks und Kameramann Brad Bestelink wagen mit vereinten Kräften einen höchst riskanten Tauchgang: Im Okavango-Delta von Botswana bilden die schwimmenden Papyruspflanzen regelrechte Höhlensysteme, in die sich die einheimischen Krokodile zurückziehen - und aus denen sie blitzschnell hervorschießen können, wenn sie Beute entdecken. Bisher ist dieses gefährliche Labyrinth aus Wasser und treibenden Pflanzen kaum erforscht. Vince und Brad wollen das ändern und wagen sich nicht nur in die "Höhle des Löwen", sie rüsten auch eines der Krokodile mit einer Mini-Kamera aus, um seinen Bewegungen unter Wasser besser folgen zu können. Aufsehen erregende Entdeckungen lassen dabei nicht lange auf sich warten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Croc Labyrinth